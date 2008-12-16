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От клубка до ШЕДЕВРА всего пара рук.

Главное - научиться ими пользоваться!



Сегодня вязание крючком и спицами завоевало первое место среди любительниц рукоделия.В наше время вязание разнообразно своими техниками, узорами, способами.Вязание – это как раз тот вид искусства, в который каждый может внести свой вклад, не боясь мнения строгих критиков.Чего только нельзя связать! Одежду, игрушки, украшения, обувь и еще много-много всего.Оригинальны и красивы изделия связанные крючком .Сейчас особенно модно использовать различные виды техник кружева.Самое сложное кружево крючком - ирландское. Но оно же и самое красивое. Объемные цветы, листья, завитки на фоне тонкой изящной сетки - это работа для мастера. Но попробовать всегда стоит. Главное желание и терпение.Не менее замечательные вещи можно связать спицами. Вязаные, трикотажные изделия всё больше входят в нашу жизнь, причем не столько в виде привычных свитеров для тепла, сколько в виде интереснейших моделей из самых разнообразных типов пряжи, именно таких, которых не будет ни у кого, кроме вас. Только вязание сделает ваш гардероб по-настоящему оригинальным.Вязание спицами - это "спицетерапия", для тех, кто любит мастерить, фантазировать, реализовывать свои идеи. Вязание спицами по своей красоте и самобытности ничуть не уступает машинному трикотажу.