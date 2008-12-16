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"ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ" ГОТОВИМСЯ К ЛЕТУ ОНЛАЙН
19/03/2013

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ОРИГИНАЛЬНЫЙ ПОДАРОК К ПРАЗДНИКУ.
16/12/2012

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ОРИГИНАЛЬНЫЙ ПОДАРОК К ПРАЗДНИКУ.
16/12/2012

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ВЯЗАНИЕ ОНЛАЙН.
18/03/2012

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МАГАЗИН «ЗОЛОТЫЕ РУКИ»: ВСЕ ДЛЯ ВАЛЯНИЯ И НЕ ТОЛЬКО
10/02/2012

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ВЫСТАВКА «ВЫШИВКА. РУКОДЕЛИЯ. РЕМЕСЛА.»
17/02/2010

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МОДНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ ОСЕНЬ-ЗИМА 2008-2009: ВЯЗАННЫЙ БЕРЕТ
28/10/2009

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ВЕСЕННИЙ СОБЛАЗН КРАСОК
16/12/2008

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Ирландское кружево
Ирландское кружево
Ирландское кружево
Вязание крючком

     Кто и когда придумал первую петельку, никто не знает, но уже давно известно, что родилась эта чудо-петелька задолго до нашей эры.

    Сегодня вязание крючком и спицами завоевало первое место среди любительниц рукоделия.
    В наше время вязание разнообразно своими техниками, узорами, способами.
    Вязание – это как раз тот вид искусства, в который каждый может внести свой вклад, не боясь мнения строгих критиков.
    Чего только нельзя связать! Одежду, игрушки, украшения, обувь и еще много-много всего.
Оригинальны и красивы изделия связанные крючком .
    Сейчас особенно модно использовать различные виды техник кружева.
    Самое сложное кружево крючком - ирландское. Но оно же и самое красивое. Объемные цветы, листья, завитки на фоне тонкой изящной сетки - это работа для мастера. Но попробовать всегда стоит. Главное желание и терпение.

Вязание спицами
Вязание спицами

    Не менее замечательные вещи можно связать спицами. Вязаные, трикотажные изделия всё больше входят в нашу жизнь, причем не столько в виде привычных свитеров для тепла, сколько в виде интереснейших моделей из самых разнообразных типов пряжи, именно таких, которых не будет ни у кого, кроме вас. Только вязание сделает ваш гардероб по-настоящему оригинальным.

    Вязание спицами - это "спицетерапия", для тех, кто любит мастерить, фантазировать, реализовывать свои идеи. Вязание спицами по своей красоте и самобытности ничуть не уступает машинному трикотажу.




От клубка до ШЕДЕВРА всего пара рук.
Главное - научиться ими пользоваться!

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